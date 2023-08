Edebiyat öğretmeni, şair- yazar, TV sunucusu Ayşe Tural’ın 19. Kitabı

"Hayatın İçinden” yazarın diğer kitaplarının yanında yerini aldı.

Anı - deneme türündeki eseri için Tural, şunları söyledi:

"Bu kitabımı biraz daha farklı bulacaksınız. Yaşamın benim penceremden görüntüsüne bu kez kendi hayatımdan kesitler de katıyorum. Doğup büyüdüğüm ortam, çocukluğum, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarım... Beni ben yapan adımlarım.... Kendimi tanıyarak hayata katılışım.. Her adımda yine kendimden yola çıkarak etkilenişlerim... Elde olmadan yine her olay ve duruma öğretmence bakış açım... Her adımın ‘insan’dan başlayıp yine ‘insan’a varışı... Okurlarım bu kitabımda belki daha sıcacık bir ben, bulacaklar... "

Şiir ve anı- deneme kitaplarında " yaşama sevinci, aşk, insan, doğa sevgisi, iletişim, paylaşma, dostluk..." gibi konuları işleyen Ayşe Tural, kendini “hayatın içinde var olmayı seven, her seviyede gençlere umut ve yaşama sevincini aşılamayı kendine görev edinmiş bir yazar” olarak tanımlıyor.