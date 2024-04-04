Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, Akdeniz muhtarlığı ve Akdeniz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği 8. Akdeniz Ayrelli Festivali, 6-7 Nisan tarihinde Akdeniz köy meydanında yapılıyor.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuyla ilgili açıklamasında, amaçlarının festivalin ana teması olan Ayrelli, kum zambağı ve caretta carettaların bölgedeki önemini göstermek ve halkın bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Ataser, halkı festivale davet ederek, eğlenceli vakit geçirmesini diledi.