Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho, Pakistanlı Sadam Hussain bugün mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil olayla ilgili detayları aktardı. Polis, zanlıların taammüden adam öldürme ve soygun suçlarıyla bağlantılı tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, üzerine koli bandı sardıklarını, ağzına havlu tıkıp koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL ile Alav’ın içerisinde para ve cep telefonu bulunan çantasını çaldıklarını açıkladı.

Polis, maktulün kızının okul çıkış saatinde annesinin gelmemesi üzerine okul yönetiminin bir yakınlarına haber verdiğini, endişelenen yakının da polise durumu bildirdiğini açıkladı. Polis, yapılan araştırmalar sonucu saat 21.00 sıralarında ALav’ın cesedinin Hit Bit’te bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, katil zanlıların kim olduğunun tespit edilemesi üzerine kamera görüntülerinin incelediklerini, Saddam Hüseyin’in aracıyla zanlıları almaya geldiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, Saddam Hüseyin’in zanlıları Dongho’nun evine götürdüklerini, oradan da sınıra yakın bölgeye götürüp, Güney Kıbrıs’a kaçmalarına yardım ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların kaçarken, Alav’ın cep telefonunu yol üzerindeki bir marketin park alanındaki boş kutuya attıklarını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlıların 3gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların 3gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.