Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki hafif uçağın havada çarpıştığı bildirildi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA), eyaletin Melbourne kentinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mornington bölgesinin yaklaşık 12 kilometre batısında iki uçağın havada çarpıştığı ifade edildi.

Her iki uçakta da 2 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, uçakların "Viper S-211 Marchetti" tipi hafif uçak olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çarpışmadan sonra uçaklardan birinin içindeki 2 kişiyle havaalanına güvenli şekilde iniş yaptığı, diğerinin ise suya çakıldığı ifade edildi.

Uçağın suya çakıldığı körfezde enkaz bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, uçakta bulunanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.