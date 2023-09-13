Avustralya'da Kovid-19 salgını döneminde 1700 yer hizmetleri çalışanını "yasa dışı" biçimde işten çıkarmaktan suçlu bulunan hava yolu şirketi Qantas'ın itirazı Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.
ABC News'in haberine göre Avusturalya Yüksek Mahkemesi, Qantas Havayolları'nın Kovid-19 salgını dönemindeki işten çıkarmalarına ilişkin suçlu bulunduğu karara yönelik itirazını oy birliğiyle reddetti.
Şirket, mağdur işçilere ödenecek tazminatlar konusunda sendika ile anlaşmaya varmak istediğini açıklayarak, mağdur işçilerden ve ailelerinden özür diledi.
Federal Mahkeme, Qantas Havayolları şirketini 10 havalimanındaki yer hizmetleri çalışanlarını usulsüz şekilde işten çıkarmaktan suçlu bulmuştu.
Şirket, Kovid-19 önlemleri kapsamında yüzde 90 küçülmeye gidildiği dönemde işten çıkarmaları yaptığını savunmuştu.