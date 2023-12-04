Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 2021'de gerilen ikili ilişkiler sonrası işbirliğini geliştirmek için oluşturdukları yeni yol haritasını duyurdu.

ABC News'un haberine göre, Dışişleri Bakanı Wong, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Fransız mevkidaşı Colonna ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Pasifik'te Fransa ile işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Wong, belirledikleri yeni yol haritasını, iki ülke arasındaki ilişkileri "yeniden konumlandırmanın önemli bir parçası" olarak nitelendirdi.

Fransız Bakan Colonna da Avustralya'nın, Fransa ile imzaladığı denizaltı yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi iptal etmesiyle yaşanan krizi geride bırakmak istediklerini belirtti.

Colonna, bölgesel istikrarın sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele araçlarının oluşturulması için Avustralya ile birlikte çalışmaya odaklanacaklarını vurguladı.

"Görevimiz, Eylül 2021'den önce sahip olduğumuz türden bir ilişkiyi yeniden inşa etmekti." diyen Colonna, "Bunun da ötesinde, somut projeler etrafında gerçekten yeni bir ilişki inşa etmek" açıklamasında bulundu.

Fransa'yı bir Pasifik ülkesi olarak niteleyen Colonna, "Bölgedeki bir numaralı ortağımız Avustralya da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırmaya ve güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

- Yeni yol haritası

Açıklanan yeni yol haritası, Pasifik'te Fransa ve Avustralya'ya ait askeri tesislere karşılıklı erişim izni verilmesini sağlıyor.

İki ülke, ayrıca önemli iklim girişimlerinde "operasyonel işbirliğini ve koordinasyonu genişletmek" için yeni ortaklık başlatmayı da kabul etti.

Paris ve Canberra enerji dönüşümüyle ilgili yeni araştırmaları finanse etmek için de bir dizi program oluşturmayı ve "kritik madenler" konusunda işbirliği için diyalog kurmayı kararlaştırdı.

- Fransa ile Avustralya arasında AUKUS gerginliği

Fransa-Avustralya ilişkileri, Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması nedeniyle 2021'de gerilmişti.

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Paris'te 1 Temmuz'da bir araya gelerek AUKUS anlaşmasının gerdiği ilişkileri düzeltmek üzere "iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma isteklerini" açıklamıştı.

- AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" güvenlik anlaşması uyarınca, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

AUKUS'un ardından Avustralya, "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke" olarak kayıtlara geçecek.