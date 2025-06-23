Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını desteklediklerini ve bunların "İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek amacıyla yapıldığını" savundu.

Wong, ABC News'e, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceği konusunda herkesin mutabık kaldığını savunan Wong, "Bunun önlenmesi için yapılan eylemleri destekliyoruz." dedi.

Wong, Orta Doğu'da "tam ölçekli bir savaşın çıkmasını" istemediklerini dile getirerek, "Bu noktada diplomasi ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmak doğru." diye konuştu.

İran'dan ve İsrail'den Avustralya vatandaşlarının tahliyesine ilişkin konuşan Wong, "Bakın, sahada durum çok zor ve çok değişken, çok hızlı değişiyor. Ne yazık ki gerginliğin tırmanması ve askeri harekat nedeniyle İsrail'den kara sınır geçişlerine devam edemedik." ifadesini kullandı.

Wong, Azerbaycan sınırına Avustralyalı personel gönderdiklerini aktararak, "Böylece Avustralyalılar o sınıra ulaşabiliyor. Orada yardım etmek için Avustralyalı yetkililer var." dedi.

- Filipinler'den Orta Doğu'da itidal çağrısı

Öte yandan Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da yaşananlardan "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, "İlgili tarafları, diplomasi yolunu izlemeye, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebilecek bu çatışmanın daha da tırmanmasını önlemeye şiddetle çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filipinler'in bu krize barışçıl ve diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Daha sonra Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.