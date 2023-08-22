Evrim Kamalı

Bir tanığı yalancı şahitlik yapması için teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Avukat Doğukan Şemiler hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada Şemiler ve avukat Süleyman Özsoylular hazır bulundu.

Fasıl 154 Ceza Yasasının 118. Maddesine aykırı tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etme suçundan yargılanan sanık, aleyhine getirilen davadan beraat etti. Kararı okuyan Yargıç Candaş, sanığın tanığı teşvik ettiğine dair hiçbir somut kanıt olmadığını dile getirdi. Candaş, Şemiler’in 25 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi avlulusu içerisinde müvekkilinin işlemiş olduğu darp ve itale-i lisan suçlarında müşteki konumunda bulunan Salih Necati’ye “Müvekkilimin sana vurmadığını söyle adam ceza almasın” dediğini, müştekinin eğer bu yönde ifade verirse yalancı durumuna düşeceğini, Şemiler’in ise “Merak etme cüzi bir cezası var. Hatta avukatlığını ben yaparım” diyerek, tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etme suçlamasıyla yargılandığını belirtti. Yargıç Candaş, davayla ilgili mahkemeye sunulan somut bir kanıt olmadığına vurgu yaparken, Şemiler’in tanığa maddi menfaat sağlayacağına dair bir söylemde bulunmadığını, tanığın da bu yönde ifadesi olmadığını belirtti. Candaş, olguları bir bütün değerlendirdiğinde sanığın tanığa o sözleri sarfettiğine dair iddiaların doğru olmadığına kanaat getirdiğini açıkladı. Candaş, sanığı aleyhine getirilen davadan suçsuz bularak, beraatine hükmetti.