17. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali, dün Avtepe köyünde yapıldı.

Erenköy Karpaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Festivalde, kültürel etkinlikler, halk dansları gösterileri ve konserler yer aldı.

Erenköy Karpaz Belediyesi ile Avtepe Köyü Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Çocuklar için çizgi film gösterimi yapılan ve oyun alanları kurulan Festivalde, YENDER organizasyonuyla “Medoş Lalesi” konulu resim yarışması ile KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde yol koşusu da düzenlendi.

Açıklamaya göre resim yarışması sonuçları şöyle:

İlkokullarda:

1- Nil Hayat YEŞİLBULUT( Yenierenköy İlkokulu 5.sınıf )

2- Selamet Beyza KAYA ( Yenierenköy İlkokulu 3. sınıf )

3- Özüm SOYKUT( Yenierenköy İlkokulu 4.sınıf )

Ortaokullarda:

1-Aygül ALEVKAYALI (Erenköy Lisesi 8B)

2- Müberra ŞAHİN ( Erenköy Lisesi 7A )

3- Yaren GEDİK (RTE Dipkarpaz Ortaokulu 8E)

Yender Özel Ödülü:

Elanur AYGÜN (Erenköy Lisesi 8A )

Salih Miraç GÜNGÖR (Erenköy Lisesi 6B)

Yol koşusu sonuçları ise şöyle:

Kadın:

1-Esra Kaya

2- Jane Barker

Erkek:

1-Yusuf Gökalp

2-İan Barker

3-Kemal Ulucan