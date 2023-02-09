Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ayrıca ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinden giden ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 36 kişinin enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Bunun dışında AB'nin Türkiye'ye yönelik yardımlar kapsamında şu ana kadar 500 geçici konaklama ünitesi, 2 bin çadır ve 10 bin 500 yatak gönderilmesi için harekete geçtiği ifade edildi. Prefabrik konaklama ünitelerinde 5 kişinin, çadırlarda da 4 kişinin kalabileceği aktarıldı.