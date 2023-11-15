Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de 6 şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki su ve atık su altyapısının onarılmasına yönelik 400 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, İlbank'ın deprem sonrası yeniden inşa projelerini desteklemek üzere Türkiye'ye kaynak sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, "AYB, Türkiye ile 400 milyon avro değerinde bir kredi sözleşmesi imzaladı. AB'nin tam teminatı altında olan kredi, 6 Şubat 2023'te ülkenin güneydoğusunu sarsan depremlerden etkilenen şehirlerdeki su ve atık su altyapısının onarılmasına destek sağlayacak." ifadesi yer aldı.

Kredinin AYB'nin AB sınırları dışında faaliyet gösteren kolu olan AYB Global tarafından sağlanacağı ve İller Bankası aracılığıyla kullanılacağı aktarılan açıklamada, kredi anlaşmasının depremden etkilenenleri destek için 20 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilen, AB ve üye ülkelerin 3,6 milyar avro taahhütte bulunduğu bağışçılar konferansı çerçevesinde sağlanacağı ifade edildi.

AYB kredisiyle desteklenen projenin, yıkıma uğrayan bölgelerde su ve atık su altyapısının rehabilitasyonu, inşası ve genişletilmesini kapsadığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Avrupa Yatırım Bankası'nın AB'nin garanti desteği ile şubat ayındaki yıkıcı depremlerin ardından etkilenen belediyeleri desteklemek üzere bu önemli mali katkıyı sağlamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Varhelyi, kredinin, AB'nin Türkiye'de depremden etkilenenlere gösterdiği dayanışmanın tezahürü olduğunu belirterek, afetzedeler için, AB ve üye ülkelerin 1 milyar avrosu AB bütçesinden hibe olmak üzere, 3 milyar avronun üzerinde bir taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

İlbank Genel Müdürü Recep Türk de şunları kaydetti:

"Depremin ardından İlbank, deprem bölgesini desteklemek üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla finansman müzakerelerine başladı. Müzakereler kapsamında, birisi Avrupa Yatırım Bankası olmak üzere, dört kuruluş ile anlaşmaya varıldı. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AYB arasında 400 milyon avroluk kredi anlaşmasının imzalanması, finansman paketinde yer alan ve İlbank tarafından yürütülecek olan projeler için büyük önem arz ediyor."

(AA/GÜL)