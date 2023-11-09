Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 Genişleme Paketi kapsamında yer alan ve dün kamuoyuyla paylaşılan Türkiye raporuyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Komisyonun Türkiye Raporu Saldırgan” başlığıyla yer verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin katılım süreciyle ilgili dün kamuoyuyla paylaşılan raporunun Türkiye açısından “saldırgan” olduğu iddiasında bulundu.

Raporun “saldırgan politikası ve iki devletli çözüm ısrarıyla ilgili olarak Türkiye’ye yönelik açık ifadelere sahip olduğunu” kaydeden gazeteye göre, Türkiye'den BM çerçevesindeki çözüm çabalarına aktif destek vermesinin beklendiği belirtildi.

Gazete, kapalı bölge Maraş, Pile konusunun yanı sıra Geçitkale ve İskele Boğazı'nda üs kurulması konularına atıfta bulunduğunu da ekledi.

-Rum Dışişleri Bakanlığından açıklama

Haravgi gazetesi ise “Türkiye, Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Taahhüdünü Yeniden Belirtsin- Kıbrıs’ta Sondajlara Son Verdi Ancak İşgal Bölgelerinin Militarize Edilmesini Güçlendirdi” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığının raporla ilgili açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Türkiye’yle ilgili ilerleme raporu konusunda yaptığı açıklamada “Türkiye’nin, her ne kadar aday olmaya devam etse de demokrasi, hukuk devleti, temel haklar ve özgürlükler, yargı sisteminin bağımsızlığı aynı zamanda yolsuzluk ve ifade özgürlüğüyle ilgili tüm konularda gerilemeye ve uzaklaşmaya devam ettiğini” ileri sürdü.

Rum Dışişleri Bakanlığı, raporun içeriğini derinlemesine incelediklerini ve buna uygun şekilde açıklamada bulunacaklarını da ekledi.

Alithia gazetesi ise “Ne Havuç, Ne Kırbaç- Olumlu Gündem ve Yaptırımlar Stratejisi Başarısız Oldu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, son zamanlarda bazı diplomat ve Rum Yönetimi başkanının da dile getirdiği gibi, Türkiye karısında "hem havuç, hem kırbaç" stratejisi gütmesi gereken Brüksel'in elinde ne havuç, ne de kırbaç bulunduğu yorumunda bulundu.

Olumlu gündem ve Avrupa-Türkiye ilişkileriyle ilgili yaptırım stratejinin başarısız olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, dün yayımlanan raporda Ankara’ya yönelik tutumun yalnızca ifadelerle sınırlı kaldığına işaret etti.

Gazete, katılım müzakerelerinin bazı temel alanlardaki ciddi gerilemeyle birlikte çıkmazda olduğunun belirtilmediğini de ekledi.

Politis gazetesi ise habere “Türkiye Kıbrıs’ta Federasyon Çözümü İçin Çalışsın” başlığıyla yer verdi.