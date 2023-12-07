Avrupa Komisyonu bugün “Helik Peyniri” olarak da anılan “Halitzia Tyllirias” peynirini korumalı coğrafi işaret (Protected Geographical Indication - PGI) ürün olarak ilan etti.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği’nin sayfasında yer alan duyuruda, söz konusu Kıbrıs peynirinin coğrafi işaret kaydına eklenmesinin bugün onaylandığı kaydedildi.

Açıklamada, helik peynirinin tanımı “Isıl işlem görmüş çiğ keçi sütü, peynir mayası (domuz midesinden gelen hariç) ve tuzdan yapılan yumuşak ya da yarı sert beyaz peynir” şeklinde yapıldı.

Peynirin en az kırk gün salamurada olgunlaştırıldığı ve yumuşak ya da yarı sert ve nispeten kırılgan bir dokuya sahip, çeşitli boyut ve şekilde karakteristik düzensiz delikleri olduğu belirtildi. Ekşimtırak bir tada sahip peynirin, limon aroması ve hafif tuzluluğa sahip olduğu aktarıldı.

Tanıtımda karakteristik şekli "beyaz çakıl taşları"na benzetilen Helik Peyniri'nin, içindeki düzensiz büyüklükteki delikler nedeniyle, deniz tuzluluğunun çakılda oluşturduğu erozyona benzer pürüzlü bir görünüme sahip olduğu kaydedildi.

Ürünün tanıtımında, söz konusu peynirin üretimine ilişkin bilgi birikiminin Kıbrıs’ta nesilden nesile aktarıldığı ve bugüne kadar evlerde üretildiği bilgisine de yer verilerek, ürünün artık Korunan Coğrafi İşaretler (PGI) kaydına eklendiği belirtildi.