Amerika’da yapılacak “Dünya Kadınlar 8 Top Şampiyonası” için pazar günü ülkeden ayrılacak olan Avrupa Kadınlar Bilardo Şampiyonu Alara Ghaffari yarın saat 15.00’te, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, basın toplantısına Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy ve Ghaffari'nin ailesi katılacak.

Ghaffari, Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda kazandığı şampiyonluğun ardından Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu’nu temsilen 2-6 Temmuz tarihleri arasında Amerika'da yapılacak şampiyonada mücadele edecek.

Ghaffari, Estonya’nın Tallin şehrinde 29 Mart-8 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan “Avrupa Kadınlar Şampiyonası”nda 10 top kategorisinde kendisinden yaşça büyük rakipleri arasında birinci gelerek altın madalya ve kupa kazanmıştı.