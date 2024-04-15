Avrupa Birliği destekli Sivil Alan, Lefke’de sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformundan yapılan açıklamaya göre, Sivil Alan yetkilisi Çağrı Çerkez, bölgedeki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelerek, proje hazırlama ve kriterleri hakkında bilgiler aktardı.

Lefke‘de Turizm Derneği binasında yapılan toplantıya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay'ın yanısıra Turizm Derneği, Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Gemikonağı Denizli Kalkındırma Derneği, Yedidalga Folklor Derneği, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği ve Lefke Kadın İnisiyatifinden yetkililer katıldı.

Projelere ilişkin bilgi paylaşımının ardından, sivil toplum örgütleri fikirlerini paylaştı, bu fikirlere ilişkin neler yapılabileceği ele alındı.