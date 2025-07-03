Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner, 2025’in ilk yarısında doğa, toplum ve avcılık yararına önemli adımlar atıldığını belirterek, yasa dışı avcılıkla mücadele, istilacı türlerin kontrol altına alınması ve kırsal altyapının güçlendirilmesi gibi konularda somut ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Saygıner, 10 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan Avcılık Federasyonu'nun KKTC ekonomisine 700 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladığını kaydetti.

Avcılık Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, Avcılık Federasyonu 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin icraatlarını basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında söz alan Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner, doğayı güçlendirmek, avcıyı korumak için mücadele verdiklerini, tüm çalışmalarda ekip ruhuyla hareket ettiklerini, doğa, toplum ve avcılık yararına önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Bu dönemde çok sayıda hükümet yetkilisi ve belediye başkanı ile istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Saygıner, Avcılık Federasyonu’nun 2025’in ilk yarısında kurumsal kapasitesini artırdığı söyledi.

Bu dönemde doğa-toplum yararına projelerin hayata geçtiğini ifade eden Saygıner, yasa dışı avcılıkla mücadele, istilacı türlerin kontrol altına alınması ve kırsal altyapının güçlendirilmesi gibi konularda somut ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

-“Avcının beklentilerini önemsiyoruz”

Federasyonun en önemli hedeflerinden birinin üretimi teşvik etmek ve avcının beklentilerini karşılamak olduğunu söyleyen Saygıner, bu çerçevede Avrupa Birliği, kamu kurumları ve belediyelerle güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini, bu sayede kaynak yönetiminde verimlilik, doğa koruma faaliyetlerinde yaygınlık sağlandığını vurguladı.

Dijitalleşme, kamera sistemleri, eğitim faaliyetleri ve teknik donanım yatırımlarına dikkat çeken Saygıner, federasyonun geleceğe daha güçlü hazırlandığını ifade etti.

-“Avcılık ekonomiye 700 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlıyor”

Avcılık sektörünün KKTC ekonomisine yalnızca katma değer olarak 700 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladığını belirten Tahir Saygıner, avcılığın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına hükümetin ve devletin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

-“Avlak alanları her geçen gün azalıyor”

Özellikle çarpık yapılaşma nedeniyle avlak alanların azalmasının avcılar için ciddi bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Saygıner, bu sorunun çözümü için ivedilikle yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda, federasyonun doğa koruma bilinciyle hareket edeceği, sürdürülebilir avcılık anlayışı doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği mesajı da verildi.