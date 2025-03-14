İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri 2 diğeri 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı.

Saldırıda 3 yaşındaki Emced Hazım Abid yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a da İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadın yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun'a düzenlenen İHA saldırısında Filistinlilerin kaldığı çadırlar hedef alındı.

Kaldıkları çadırın bombalanması sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan el-Cedide bölgesine de İsrail tanklarından ateş açıldı.

Görgü tanıkları ise İsrail'e ait İHA'ların Abasan el-Cedide'nin doğusunda Filistinlilerin evlerini hedef aldığını aktardı.