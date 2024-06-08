Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Atelier Arkın’ın 2024 İlkbahar-Yaz Seramik Kursiyer Sergisi, 6 Haziran Perşembe akşamı ARUCAD Kampüsünde düzenlenen kokteylle sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’den verilen bilgiye göre, sergi açılışına ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Atelier Arkın eğitmenleri, kursiyerleri ve halk katıldı.

Sergiye; 17 kursiyer 32 adet eserle katıldı. Elle şekillendirme tekniği ile yapılan işlerde üç tip çamur kullanıldı. Eserlerin çoğu sıraltı boya ile renklendirildi ve bir kısmında da artistik sırlar kullanılarak yapıldı.

Atelier Arkın Direktörü Yusuf Baydal konuşmasında, seramik eserlerden oluşan serginin ortaya çıkış sürecinde emek veren kursiyerlere ve Atelier Arkın Seramik eğitmeni Sinem Baba’ya teşekkür etti.

Sinem Baba da konuşmasında, seramik kursiyeriyle adeta bir ekip olduklarını ve bu sinerjinin ortaya çıkan eserlerin düzeyine de doğal olarak yansıdığını vurguladı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “ARUCAD’dan önce kurulan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın, açtığı kurslar ve ortaya koyduğu çalışmalarla topluma değer katan işlere imza attı. Bu tür etkinliklerin devamlı hale gelmesi, sanatın toplumla buluşmasında ve sanata olan ilgiyi canlandırmada önemli bir işlev üstlenir” ifadelerini kullandı.