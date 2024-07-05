Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de gerçekleşen erken seçimler sonucunda İngiltere Parlamentosu’na girmeyi hak kazanan Nesil Çalışkan için tebrik mesajı yayımladı.

Ataoğlu, yayımladığı mesajda, tarihi bir başarıya imza atan Nesil Çalışkan'ı gönülden tebrik ettiğini kaydederek, Çalışkan’ın, İngiltere’de seçilen ilk Kıbrıslı Türk parlamenter olarak büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

“Kendisinin bu başarısı, Kıbrıs Türk toplumunun yurtdışında ne denli başarılı olabileceğinin ve toplumumuzun yüksek potansiyelinin bir göstergesidir.” diyen Ataoğlu, Kıbrıslı Türklerin sesi olacak olan Nesil Çalışkan'ın parlamentodaki çalışmalarında da aynı azim ve başarıyı sürdüreceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Çalışkan’a yeni görevinde üstün başarılar dileyerek, ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphesi olmadığını ifade etti.