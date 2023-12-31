Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni ederek, “Umut dolu yarınları karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılının son saatlerine yaklaşırken, umut dolu yarınları karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023'ün getirdiği deneyimlerle dolu bu anlamlı son saatlerde, yeni bir yılın başlangıcına hep birlikte "merhaba" demek için hazırlanıyoruz.

Yeni yılın, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle; nice güzelliklere, başarılara ve aydınlık yarınlara kucak açacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Birlikte daha nice projelere imza atarak, güzel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi daha da ileri taşımak için azim ve kararlılıkla çalışacağımız inancımızı yineliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gelecek, hep birlikte daha güçlü, daha aydınlık günlerle dolu olsun. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle.”