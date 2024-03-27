Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası projesinin ihale aşamasında olduğunu ve en kısa zamanda yeniden hayat bulacağını belirtti.

Ataoğlu, tiyatronun, insanın duygu ve düşüncelerini en saf halde ifade ettiği, toplumu derinden etkileyen, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Tiyatronun büyüsünü ve gücünü bir kez daha hatırlama, sanatın insanlığa kattığı değerleri yeniden gözden geçirmenin önemine vurgu yapan Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının kullanılamaması bizleri derinden üzmektedir. Bu durum, Kıbrıs Türk tiyatrosunun potansiyelini ve önemini gölgelemekte ve kültürel bir boşluk yaratmaktadır.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası projesi için bütçede ödenek ayırdığımızı, ihale aşamasında olduğunu ve en kısa zamanda yeniden hayat bulacağı müjdesini de bu özel günde sizlerle paylaşmak istiyorum.

25 yıldır kaderine terk edilen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, sanatçılarımıza ve tiyatro severlere yepyeni bir platform sunacak, Kıbrıs Türk tiyatrosunun yeniden yükselişe geçmesine vesile olacaktır.

Tiyatro sanatının Kıbrıs Türk toplumunda daha da ileriye gitmesi ve kültürel zenginliğimizin artması için birlikte daha çok çalışacağız. Tiyatro, kültürümüzün, mirasımızın ve ruhumuzun bir parçasıdır. Hep birlikte, Kıbrıs Türk tiyatrosunu daha da ileriye taşıyacağız.

Bu özel günü kutlarken, tiyatro sanatına katkıda bulunan herkesi, sahne arkasında çalışanların, oyuncuların, yönetmenlerin, yazarların ve seyircilerin Dünya Tiyatro Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tiyatro severlerle gelecekteki tiyatro etkinliklerinde bir araya gelmek ümidiyle, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

