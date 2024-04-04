Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sokak hayvanlarının hayatın önemli bir parçası olduğunu, onların refah ve güvenliği için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sokak hayvanları, hayatlarımızın önemli bir parçasıdır ve onların refahı ve güvenliği için hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir.

Kıbrıs Türk toplumu olarak, sokak hayvanlarına olan sevgi ve saygımızı göstermek için elimizden geleni yapmalıyız. Onlara yardım etmek, korumak ve sevgi göstermek, bizim insanlık görevimizdir.

Sokak hayvanlarını unutmayalım ve onlara sevgi ve şefkatimizi gösterelim. Onların yaşamlarını iyileştirmek için birlikte çalışalım ve daha iyi bir gelecek inşa edelim.

Dünya Sokak Hayvanları Günü, bize bir kez daha hatırlatıyor ki, sevgi ve şefkat her canlının hakkıdır. Birlikte, sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirebilir ve onlara daha iyi bir gelecek sunabiliriz.