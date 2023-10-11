Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Global Taekwondo Federasyonu tarafından, KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen, 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası’nda şampiyonluk ve dereceler elde eden KKTC Taekwondo Milli Takımı heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, milli takım heyetinde ayrıca, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yer aldı.

Ataoğlu, KKTC’nin elde ettiği böylesi uluslararası bir başarının önemine dikkat çekerek, “Kendi bayrağımız ve devletimizin adı ile elde edilmiş uluslararası başarının değeri bizler açısından çok daha anlamlı ve değerlidir. Bu başarıya imza atan değerli sporcularımızı ve hocalarımızı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC olarak uluslararası müsabakalarda yer almanın bile önemli olduğu bir dönemde, şampiyonluk başarısı elde etmenin ayrı bir değer taşıdığını da belirterek, bu başarının sporun daha birçok alanlarında, kültürde, sanatta gençlere moral ve motive kaynağı olacağına inandığını belirtti.