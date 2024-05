Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi tarafından okullarda başlatılan çevre eğitimi sunumları çerçevesinde Osman Örek Meslek Lisesi’ndeki seminere katıldı.

Çevre bilincinin artırılmasına yönelik, atık piller, sıfır atık, çevrenin önemi, çevre kirliliği, geri dönüşüm konularını kapsayan sunumda, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Osman Örek Meslek Lisesi Müdür ve öğretmenleri ile Çevre Koruma Dairesi personeli de yer aldı.

-Ataoğlu: “Çevre bilincini gençlerle birlikte yayacağız”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Osman Örek Meslek Lisesi’ndeki eğitime katılarak, öğrencilerle birlikte sunumu dinledi.

Sunum sonrasında konuşma yapan Ataoğlu, çevrenin korunmasına yönelik önemli faktörlerden birinin çevre eğitimi olduğuna dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, okullarda çevre eğitimi dersinin müfredat dahiline alınmasını sağladıklarını belirtti.

Çevre bilincinin, toplumun her kesimine yayılması gerekliliğinin de altını çizen Ataoğlu, “Bizler ne kadar da yasaklar getirsek, ne kadar etkinlik de yapsak, farkındalık için ne kadar da temizlik etkinlikleri düzenlesek, çevre bilincini ancak ve ancak siz gençlerin katkıları ile başarabiliriz. Siz gençlerin çevre konularında alacağınız eğitimlerle bilinçlenerek, toplumun her kesimini çevre duyarlılığı konularında uyararak, farkındalığın arttırılması ve çevre bilincinin toplumun her kesimine yayılmasında en etkili yol olacağı inancındayım” dedi.

Ataoğlu, çevre ile ilgili yöneltilen sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplardan, gençlerin çevre konularında ne kadar bilinçli ve hassas olduklarını gördüğünü, bu nedenle çevreye olan duyarlılıkta gençlere duyduğu güvenin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gördüğünü kaydetti.

Ataoğlu, hedeflerinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü KKTC’de sembolik olarak kutlamak olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda gençlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.