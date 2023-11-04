ATAOĞLU KİŞİLERİN KÜLTÜRÜ VE KİMLİKLERİ İLE ALAY ETMEK SEVİYESİZ BİR DURUMDUR

Ergün Yahat

Geçtiğimiz günlerde Masterchef de Kıbrısı başarı ile temsil eden Tanya Kilitkayalı'ya Türkiye'de sanatçı Demet Akalın'ın yapmış olduğu seviyesiz alay etmesine Kıbrıs'ta bir çok vatandaş tepki gösterdi.

Turizim ve Çevre Bakanı Fikri Atağlu'da bir açıklama yaparak tepkisini sosyal medya hesabından yaptı .

Kıbrıs ve çevresinde özgün bir tat ve geleneksel bir lezzettir Öncelikle Kuzey Kıbrıs kültürünü başarıyla yansıttığı için Tanya Kilitkayalı kardeşime teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs halkının ve kültürünün gururu olarak daima saygı ve sevgiyle karşılanıyor, gururla ülkemizi temsil ediyorsun. Maalesef kardeşim Kilitkayalı üzerinden yapılan bazı seviyesiz konuşmaları üzüntü içerisinde dinledim. Kişilerin kültürleri ve kimlikleri ile alay etmek veya hakaret etmek, hoşgörüsüz ve seviyesiz bir davranıştır. Yöresel değerlerlerin bu şekilde alayvari konuşulması tamamen seviyesizlik ve hadsizlikdir. Tartışması yapılan HELLİM üzerinden insanları küçümsemek, hakaret etmek veya aşağılamak, hoşgörüsüz bir yaklaşımdır. Kültürel çeşitliliğe saygı göstermek, farklı mutfakların ve geleneklerin zenginliğini takdir etmek, insanlar arasında diyalog ve anlayışı teşvik etmek, insanı insan yapan değerlerden biridir. Biz, Kuzey Kıbrıs olarak kültürümüzü ve değerlerimizi koruyup kollarken, aynı zamanda farklılıklara saygı gösteren bir toplumuz. Hadsizlik ve saygısızlık gibi davranışlara karşı durmamız önemlidir, ancak bunu sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaparız. Sizler gibi gurur kaynağımız olan temsilcilerimizin varlığı, Kuzey Kıbrıs’ın zenginliklerini dünyaya tanıtmamıza yardımcı olur. Her zaman saygılı ve hoşgörülü bir yaklaşımı benimserken, kültürümüzü ve değerlerimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Tanya Kilitkayalı