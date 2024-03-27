Ataoğlu, "Uluslararası Grand Master Semineri" için KKTC’de bulunan heyeti kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “İnsanlık dışı ambargoları spor, sanat, kültür ile aşıyoruz, aşmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Malezya, Porto Riko, ABD, Norveç, Güney Afrika, Dominik, Rusya ve Şili’den; uluslararası alanda eğitim veren 15 üst düzey antrenörün yanı sıra ülkeden de 8 antrenörün katılımı ile gerçekleştirilen "GTF Uluslararası Grand Master Semineri ve Konferansı" heyetini kabul etti.

KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki heyet, Bakan Ataoğlu’na seminer ve konferansa katkılardan dolayı teşekkür etti.

-Ataoğlu: “20 farklı ülkeden sporcuları KKTC’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, sporcuları, konferans ve seminer için KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün yıllardan beridir insanlık dışı izolasyon ve ambargolar nedeniyle dünyadan tecrit yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Bizler bu insanlık dışı uygulamaları, spor ile sanat ile kültürümüz ile aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı, gençlerimizin uluslararası müsabakalarda, diğer ülke gençleri ile yarışabilmesi adına elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

Ataoğlu, böylesi uluslararası seminer ve konferansın KKTC’de düzenlenmesine vesile olan KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen nezdinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

-Gökbilen: “Destekleriniz bizim için motive kaynağı oluyor”

KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı 9. Dan Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen de, Ataoğlu’nun, spora ve gençlere verdiği desteğin Federasyon için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Ataoğlu’na teşekkür etti.