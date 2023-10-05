Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin geleceğinin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğini belirterek, “Her biriniz, birer kahraman ve yol göstericisiniz” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, öğretmenlerin, bilgiyle donattıkları genç nesillerin yetişmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ülkemizin geleceği, öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmektedir. Onlar, sadece ders kitaplarından öğretilmeyen değerleri aktaran kılavuzlardır. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, toplumumuzun aydınlık yarınlarının teminatıdır.”

Tüm öğretmenlere minnettarlığını sunan Ataoğlu, “Sizler, geleceği inşa edenlerin yetişmesine rehberlik ediyorsunuz. Her biriniz, birer kahraman ve yol göstericisiniz. Nice başarılı yıllar diliyorum ve sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle emekli olan ve görevi başında çalışan fedakar öğretmenlere uzun, sağlıklı ömür dileyen Ataoğlu, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete uğurlanan öğretmenleri saygı, minnet ve rahmetle andı.