Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de barış, huzur ve güven içinde yaşamak için geçmişten alınan dersler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ataoğlu, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” mesajında 1963’ün Kıbrıs Türk halkının vatanını, bağımsızlığını ve onurunu koruma azmiyle dolu destanının başlangıcı olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin verdiği mücadele ve fedakarlık bugünkü güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır” dedi.

Fikri Ataoğlu, şehitleri rahmet, gazileri saygıyla andıklarını ifade ettiği mesajında şunları da kaydetti:

“Bugün, tarihimizdeki bu zorlu döneme odaklanarak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Kıbrıs Türk halkı, bir daha benzer acıları yaşamamak, adil ve gerçeklere dayalı bir anlaşma ile geleceği inşa etmek istiyor. Geçmişte yaşananları unutmuyoruz, ancak bu tarih bize daha güçlü bir şekilde aydınlık yarınlara ilerleme kararlılığı kazandırıyor.

Rumların 1963'te yürürlüğe koyduğu Akritas Planı'nın halkımıza yönelik saldırılarını unutmuyoruz. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, şehitlerimizin bize emanet ettiği vatan toprakları ilelebet korunacak ve yeni eserlerle daha da yüceltilerek gelecek nesillere aktarılacaktır.

Gelecekte de bu topraklarda barış, huzur ve güven içinde yaşamak için geçmişimizden aldığımız derslerle hareket edeceğiz. Hep birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek ve yaşatmak adına bir araya gelmeye devam edeceğiz.”