Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Bülent Ecevit’in 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Bülent Ecevit’in, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin çeşitli görevlerinde bulunmuş ve ülkesine hizmet ettiğini dile getiren Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ecevit'in politik kariyeri, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine yaptığı katkılarla doludur. Kendisi aynı zamanda önemli eserlere imza atmış bir yazardır ve edebi yönüyle de tanınır. Ecevit, ülkesinin birçok zorlu döneminde liderlik yapmış, çeşitli hükümetlerin başkanlığını üstlenmiş ve siyasi arenada etkili bir figür olmuştur.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'ı düşmanlardan kurtaran ve verdiği cesur karar ile Kıbrıs Türk halkının güvenli günlere gelmesinde önemli rol oynayan Ecevit, Kıbrıs Türk halkı için de anlamı ve değeri büyüktür, daima öyle kalacaktır.

O’nun ölüm yıldönümünde, Türkiye ve KKTC'nin siyasi geçmişi ve geleceği üzerine düşünmemiz için bir fırsat sunmaktadır. Kendisini rahmet ve minnetle anarken, onun mirası ve hizmetleri unutulmayacak ve gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bülent Ecevit'i saygı ve minnetle anıyorum”