Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974, sadece bir askeri harekat değil, özgürlüğün, güvenliğin ve barışın adaya dönüşüdür.” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51’inci yıl dönümünü gurur, minnet ve duygusallıkla anıyoruz” diyen Ataoğlu, “51 yıl önce atılan o kararlı adım, halkımızın yıllarca süren zulüm ve haksızlıklara karşı verdiği onurlu mücadelenin zirvesi olmuştur. 20 Temmuz sabahı, Kıbrıs Türk halkının kaderi yeniden yazılmış; özgür ve güvenli bir geleceğin temelleri atılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, mesajında, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık yolunda verdiği mücadeleye liderlik eden Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Mücahitlerimizi, Mücahidelerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, dün olduğu gibi bugün de onuruyla, birlik içinde ve umutla yoluna devam edecektir” diyerek, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.