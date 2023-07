Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WHO), 41 santigrat derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının önümüzdeki iki hafta boyunca Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da birçok yerde ve Türkiye’de etkisinin sürmesinin tahmin edildiği belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcaklarının belirtilen bölgelerde etkisinin sürmesini beklediklerini söylerken bu bölgeler arasında ülke olarak sadece Türkiye’yi vurgulaması dikkat çekti. Dünya Meteoroloji Örgütü, ayrıca dünyanın yaşadığı aşırı sıcakların iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Haziran ayında en sıcak küresel ortalama sıcaklığın kaydedildiğini ve sıcak hava dalgalarının halen devam ettiğini kaydetti. Aşırı sıcaklarla beraber, şiddetli yağmur ve sellerin, ABD, Japonya, Çin ve Hindistan'da ölümlere neden olduğu ve milyonlarca insanın olumsuz hava koşullarından etkilediği ifade edildi.

- ‘’Aşırı sıcak hava artık yeni normal’’

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas, iklimlerde artık ısınmanın daha çok görülür olduğunu, aşırı hava sıcaklığının, insan sağlığı, ekosistemler, ekonomiler, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Aşırı hava sıcaklığının artık yeni bir normal hale geldiğini kaydeden Taalas, ‘’Toplumun ne yazık ki yeni normal haline gelen hava şartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmak için çabalarımızı hızlandırmalıyız” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Temmuz ayının başı Dünya'nın en sıcak haftası olarak kayıtlara geçti.

- Avrupa'yı sıcak hava dalgası vurdu

Açıklamada, en ölümcül doğal tehlikelerden biri olan sıcak hava dalgalarının her yıl binlerce insanı öldürdüğü belirtildi. 2023 yılında şimdiye kadar dokuz milyon hektardan fazla ormanlık alanın kaybedildiğine dikkat çekildi. Kanada’da, yaklaşık 800 bin hektarı aşan orman yangınlarının da bölgedeki son on yılda kaydedilen orman yangınları ortalamasının çok çok üzerinde olduğu ifade edildi. Yaşanan yüksek sıcaklıklarının orman yangınları riskini arttırdığı, yangınlar sonrasında ortaya çıkan hava kirliliği ve pusun ABD’nin kuzeydoğusuna yayıldığı ve milyonlarca kişinin sağlığını etkilediği kaydedildi.

Son günlerde dünyanın birçok yerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel, ağır hasara ve can kaybına neden oluyor. New York eyaleti ve New England bölgesinde yer alan eyaletlerde ölümcül sağanak yağışlar görüldü. New York’ta acil sel felaketi alarmının ilan edildi, 11 Temmuz tarihinde dört milyondan fazla kişiye de sel uyarısı yapıldı.