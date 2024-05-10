Gardiyanoğlu, toplantıda verilerin müzakere edileceğini, hedeflerinin asgari ücreti kısa sürede ve uzlaşı sağlayarak belirlemek olduğunu dile getirerek, bugün sonuca ulaşılamazsa, bir sonraki toplantının salı günü saat 10.00’da yapılacağını kaydetti

Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranı üzerinde bir refah payı ile bugün belirlenebileceğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katılıyor.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, alınan karar doğrultusunda asgari ücretin bu yıl dört ayda bir olmak üzere üç kere belirleneceğini, bugün de ikinci kez asgari ücreti belirlemek üzere toplanıldığını söyledi.

Gardiyanoğlu, toplantıda verilerin müzakere edileceğini, hedeflerinin asgari ücreti kısa sürede ve uzlaşı sağlayarak belirlemek olduğunu dile getirerek, bugün sonuca ulaşılamazsa, bir sonraki toplantının salı günü saat 10.00’da yapılacağını kaydetti.

Asgari ücretin uzlaşıyla belirlenmesinin toplumda mutluluk karşılandığını dile getiren Gardiyanoğlu, “Bu masa toplumsal uzlaşı masası olmalı” dedi.

-Alp

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nı temsilen Cengiz Alp, ocak ayında herkesi memnun eden bir asgari ücret belirlendiğini, geçen dört ayda özellikle rekabetçi olmayan, merkezden uzak bölgelerdeki işletmelerin asgari ücret konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

“Küçük işletmeler bunun altında ezildi” diyen Alp, küçük işletmeleri, istihdamı korumak ve piyasanın gerçekleriyle hareket etmek gerektiğini belirtti.

Turizm sezonunun yaklaştığını dile getiren Alp, konunun hassas olduğunu, rekabetçiliği aşağı çekmemek gerektiğini söyledi.

-Serdaroğlu

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, sendikanın yaptığı araştırmaya değinerek, KKTC’de bugün itibariyle yoksulluk sınırını 58 bin 986 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Serdaroğlu, açlık sınırının da belirlendiği günden 10 gün sonra 2 bin TL arttığını bunun nedeninin de denetimsizlik olduğunu söyledi.

Özel sektörde toplu iş sözleşmesi sistemine geçilmesi ve kayıt dışılığının önlenmesi gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, denetim yapılmadığından özellikle tedarikçilerin asgari ücretin tekrar belirleneceğinin duyurulduğu andan itibaren fiyat yükselttiğini belirtti.

Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranı üzerinde bir refah payı ile bugün belirlenebileceğini söyledi.