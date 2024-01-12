Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Bu amaçla ikinci toplantısını yapan Komisyon üyeleri, saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

KKTC'de asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden beri aylık brüt 18 bin 103 TL ve net 15 bin 750 TL olarak uygulanıyor.

-Gardiyanoğlu: “Bugün uzlaşıya varılmasını dilerim”

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Komisyona yeni atanan işveren tarafı üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini ileterek başladı.

Belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağına ilişkin bir algı yaratıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirten Gardiyanoğlu, asgari ücretin 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağını vurguladı.

Hayata hem çalışan hem de işveren gözüyle bakabildiğini söyleyen Gardiyanoğlu, asgari ücrette bugün uzlaşıya varılmasını temenni etti. Toplumsal uzlaşı ve barışa ihtiyaç olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bugün bir sonuca varılamaması halinde Komisyonun 16 Ocak Salı günü saat 10.00’da yeniden toplanacağını da aktardı.

Bakan Gardiyanoğlu, prim desteklerinin ise iyileştirilerek devam etmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü de aktardı.

-Alp: “Çalışanlarımıza bağlılığımız ve ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na yeni atanan işveren tarafı temsilcisi Alp Cengiz Alp sözlerine, her kesimin tatmin olacağı bir ücret belirlenmesi için gayret göstereceklerini belirterek başladı.

“Bu masada eşitler olarak oturuyoruz” diyen Alp, işverenlerin çalışanlarına bağlılığı ve ihtiyacı olduğunu, taraflardan biri olmadan ötekinin olmasının da mümkün olmadığını vurguladı.

Konuşmasında, işverenlerin sıkıntılarından da bahseden Alp; TL’deki değer kaybı, kur artışlarına bağlı olarak maliyetlerin artması, kalifiye eleman sıkıntısı gibi konuları sıkıntıları arasında sıraladı.

Alp, “İşçi ve işveren temsilcilerinin dahil olacağı Karma İstişare Komitesi'nin oluşturulmasını, prim desteğinin yıl sonuna kadar artırılarak devam etmesi ve dar-orta gelirli çalışanların vergi anlamında rahatlatılması” gibi konularda da hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Alp ayrıca, Asgari Ücret Yasası’nın güncelliğini yitirdiğini söyleyerek, yasanın günün şartlarına uygun hale getirilmesini de istedi.

-Serdaroğlu: “Bu masa bir pazarlık masası değil”

İşçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da, konuşmasının başında Komisyona yeni atanan üyelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

“Bu masa bir pazarlık masası değil, gerçekler doğrultusunda hareket edilmelidir” diyen Serdaroğlu, asgari ücretin başlangıç ücreti olması gerektiğini ifade ederek geçim ücreti haline getirilmesini eleştirdi.

İşçi ve işveren taraflarının hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle karşı karşıya getirildiğini söyleyen Serdaroğlu, tarafların birbirlerine olan ihtiyacından da bahsetti ve Komisyona atanan yeni üyelerle uzlaşıya varılacağına inanç belirtti.

Serdaroğlu, özel sektörün güçlendirilmesi ve özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu olması gerektiğini de ekledi.

-Gardiyanoğlu: “İki kesimin de hassasiyetlerini dikkate alacağım”

Ardından yeniden söz alan Bakan Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Yasası’nın düzenlenmesi konusunda işveren tarafıyla hemfikir olduğunu belirtti, “İşçi kesiminin söylediklerine katılmamak da mümkün değil” dedi ve iki kesimin de hassasiyetlerini dikkate alacağını söyledi.