Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında yeniden toplandı.

Bugün saat 16.30’da Bakanlıkta yer alan toplantının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işçi tarafı temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun basına açıklamalarda bulundular.

Komisyon, bu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere son toplantıyı 7 Temmuz’da yapmıştı.

KKTC’de asgari ücret aylık brüt 13.563TL, net 11.800TL olarak uygulanıyor.

-Taçoy:"Herkesin beklentisi olan asgari ücreti belirlemek isityouz"

Bakan Hasan Taçoy, yaklaşık son bir ayın içerisinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dördüncü kez toplandığını, son toplantısını geçen hafta içerisinde yaptığını hatırlatarak, “Bugün inşallah bıraktığımız yerden başlayıp toplantıyı tamamlayarak herkesin beklentisi olan asgari ücreti belirlemek istiyoruz” dedi.

Bakan Taçoy, “Ne karar çıkarsa çıksın, asgari ücretin ne olduğu bellidir, asgari ücretler piyasa değerlerine göre belirlenir. Yani asgari ücreti düşük tutsanız dahi o ücrete çalıştıracak insan bulamazsınız noktasında bir yapı vardır. Piyasa değerlerini çok iyi değerlendirmemiz gerekir” diyerek, devlet tarafı olarak kendisinin her zaman Anayasanın eşitlik ilkesine işaret ettiğini söyledi.

Bakan Taçoy, “Hem yerel hem de yabancı iş gücü ülke ekonomisine katkı koyma noktasında çok büyük bir yer teşkil eder” diyerek, şöyle konuştu.

“Bu hem yerel hem de yabancı iş gücünün çalışma koşullarının ve İş Yasasındaki bazı zorlukların bu Komisyon tarafından değerlendirilip bir yerlere varılmasının şart olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız. O nedenle hiç hayal kurmaya gitmeden ve rakamlar üzerindeki tartışmaları ortadan kaldırarak, Anayasa’nın eşitlik ilkesine göre devletin verdiği hayat pahalılığının aynısını özel iş hayatına yansıtmak kaydıyla bir yere varılması ve gerek çalışanın gerekse işverenin haklarını ve ayrıca ülke menfaatleri doğrultusunda neler yapılabileceği konusunda bu komite çalışmalarına devam ederek kararlaştırmalıdır.”

Devlet tarafı olarak Komisyon’da yer alan işçi ve işveren tarafını dinleyeceklerini ve ona göre değerlendirmelerini yapacaklarını belirten Taçoy, dün Bakanlar Kurulu’nda bu konularda Başbakan’a ve Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiğini aktararak, “Onların da tarafların pozisyonları hakkında bilgisi vardır” dedi.

İstifa iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Taçoy, şu an görevinin başında olduğunu söyledi.

-Serdaroğlu: "Yüzde 42 artış oranının atlını konuşmak abestir”

Bakan Taçoy’un ardından söz alan işçi tarafını temsilen Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücreti dört gözle bekleyenler, asgari ücretle geçimini sağlayan emekçiler için inşallah bu masa bugün güzel bir haberle çıkar” dedi.

Serdaroğlu, işverenlere prim desteği verilmesi konusunda görüşlerini ve desteklerini ortaya koyduklarını anımsatan Serdaroğlu, “Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Özellikle hükümetin ocak ayında sözünü tutmayıp işverene prim desteği vermediği bir gerçektir. Ancak yanlış olan nedir? Bugün yaşananlardır. Ocak ayında hükümetin verdiği sözü tutmayıp işverenlerin de bunla ilgili hiçbir şey yapmayıp asgari ücretli ücretini beklerken bu konuları gündeme getirmek ve bunun üzerinden hükümete ‘masaya gelmem’ deyip tehdit yağdırmak ve ondan sonra da gelmek… Bence işverenler sendikası bu konuda açıklama yapmalı” dedi.

“Ne değişti ki bugün masaya geldiler? Bu prim desteği verildi mi verilmedi mi bunu bilmek istiyoruz” diye sorular yönelten Serdaroğlu, “Eğer verildiyse işçi sendikasının da emekçiler için talep edeceği rakam kabul edilmelidir. Sadece hükümet tarafının 33.32’lik hayat pahalılığı oranındaki artış önerisini kabul edecekler ve her şey oldubittiye gelecek. Böyle bir dünya yoktur ve asgari ücretle geçimini sağlayanlar da bunu kabul etmiyor. Murad edilen ve beklenen; evet işverenlere prim desteği yapılsın ama işverenler memnun olurken de işçilerin temsilcileri ve emekçiler de memnun olacak. Adaletli olacak” diye devam etti.

Serdaroğlu ayrıca, asgari ücret konuşulmaya başladığı günden itibaren piyasada bir hareketlilik olduğuna işaret ederek, piyasada denetimler yapılması konusunda hükümete çağrıda bulundu. Serdaroğlu, “Sürekli denetimden, refah düzeyinden, KDV indirimlerinden bahsediyorlar ama biz bunların hiçbirini mutfağımızda hissedemiyoruz. O nedenle denetimlerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Adaletli bir vergi toplama sisteminin gerekliliğine işaret eden Serdaroğlu, ‘asgari ücret vergiye tabi olacak’ söylemini kabul etmediklerini de vurguladı.

Serdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak biriz, et ve tırnağız. Hep bunları söylüyoruz. Biz Hür-İş olarak biz de bunu savunuyoruz. Ama bugün Türkiye’de yüzde 39-45 arası değişen, ortalamada yüzde 41.5 net maaşlara artış yapılırken, KKTC’de Türkiye’de hissedilenin kat kat fazlası bir enflasyon da hissedilirken – ki bu da yüzde 20’lerin üzerinde olurken-- ve devletimizin de olanaklarının kısıtlı olduğunu da düşünerek, Hür-İş olarak diyoruz ki yüzde 42 artış oranının altını konuşmak abestir” ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Serdaroğlu, işçi tarafı olarak asgari ücrete en az yüzde 42’lik bir artış talepleri olduğunu yineleyerek, talep ettikleri asgari ücretin brüt 19,259 TL ve net 16.755 TL olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu ayrıca, en temel gıda ürünlerinin en az 20 tanesine narh konulmasını da talep ederek, “Çünkü biz bugün yaşanabilir bir ücret alsak da iki hafta sonrasından da endişeliyiz” dedi.

Serdaroğlu’nun ardından söz alarak işverene prim desteği konusunda kısa bir açıklama yapan Bakan Taçoy, ocak ayında asgari ücret belirlenirken işverenin primlerine teşvik ödemesi yönündeki taleplerini hükümet olarak kabul ettiklerini ancak Türkiye’de yaşanan deprem olayının yarattığı sıkıntılardan dolayı bunu uygulamaya geçiremediklerini belirtti. Taçoy, bu önergeyi hazırladıklarını Başbakanlığa gönderdiklerini, şu an kurulda olduğunu belirterek, haziran-aralık dönemi için işveren dahil 10 kişiye kadar iş yerlerini kapsayacak bir şekilde yaklaşık 26 bin kişiye teşvik primi öngörüldüğünü belirtti.

-Arhun: "İşverene destek primi oranı belli olmadan sağlıklı asgari ücret nasıl belirlenecek?"

Taçoy’un ardından söz alan işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, asgari ücretin belirlendiği ocak ayında hükümetin işverene prim desteği vereceği taahhüdünde bulunduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatarak, “Bugün hala o işveren priminin destek rakamı belli değildir. Bu prim oranı belli olmadan sağlıklı bir asgari ücret rakamını nasıl belirleyeceğiz?” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu’nun “asgari ücret gündeme gelince işveren tarafının primleri gündeme getirdiği” yönündeki eleştirisine yönelik Arhun, şöyle konuştu:

“Bizim amacımız eğer işveren destek priminin miktarı belli olsaydı daha kolay konuşabilecektik. Biz evet pazartesi günkü Yönetim Kurulu eğer prim desteğini Bakanlar Kurulu geçirmezse toplantıya katılamayabileceğimizi söyledik. Ama ne oldu hala bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı çıkmadı. Bize sadece Başbakan’ın bu yönde söz verdiği aktarıldı. Biz işveren tarafı olarak buraya rahat bir şekilde, bir rakam koyacak şekilde gelmedik. Devlet tarafının önerisini dinleyeceğiz ve değerlendireceğiz” dedi.

Arhun, “Bu gerçekler ışığında çalışan kesim haklıdır. hayat pahalığı ciddi anlamda oluşmuştur. Maaşlar olumsuz şekilde etkilendi. Verecek çok sayıda işverenimiz olduğu gibi veremeyecek çok sayıda işverenimiz de vardır. Burası asgari ücret masasıdır, azami değil. Bundan hareketle yapıcı bir şekilde rakamı belirlemek için çalışacağız” dedi.