Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Haziran Pazar günü yapılacak yerel kuruluş organları ara seçiminde Girne’ye bağlı Dikmen/Aşağı Dikmen Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için sandık seçmen listelerinin yarın askıya alınacağını duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, listelerin 4 gün süreyle askıda kalacağı, 09.00-19.00 saatleri arasında listelerin incelenebileceği ifade edildi.

İtiraz veya başvuruların, çalışma günlerinde saat 18.00’den 19.00’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 18.00’den 19.00’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, İlçe Seçim Kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kişiler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılabileceği kaydedildi.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Yazılı delil, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır” ifadeleri yer aldı.