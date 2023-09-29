Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), üç günlük oryantasyon programı dün başladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, dün öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlere tavsiyem, boyalarla, toprakla, cam parçalarıyla ellerinizi kirletin ve her ders için her çalışma için mutlaka projeler yaratıp bizlerle paylaşın. ARUCAD, yeteneklerinizi keşfetmeniz için sizlere sonsuz olanaklar sağlayan bir üniversitedir” dedi.

Oryantasyon günlerinde tanıtım etkinliklerinin yanında sanatsal ve müzik etkinliklerine de yer veriliyor.