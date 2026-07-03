Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pen Research Institute arasında uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

ARUCAD'dan yapılan açıklamaya göre protokol, ARUCAD Rektörü Asım Vehbi ile Pen Research Institute Başkan Yardımcısı Hasan Karacan tarafından imzalandı.

Protokolün, ARUCAD'ın 2025 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı (E&SS) kapsamında gelişen akademik iş birliğinin devamı niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen konferansın ardından iki kurum arasındaki iş birliğinin resmiyet kazandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre protokol, uluslararası bilimsel etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, akademisyen ve araştırmacıların uluslararası etkinliklere katılımının teşvik edilmesi ile konferans yayınları ve tanıtım çalışmalarının birlikte yürütülmesini kapsıyor.