Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi, Girne İtfaiyesi'ne, "itfaiyecilerin cesaret ve fedakarlığını" anlatan duvar resmi yaptı.

ARUCAD'dan yapılan açıklamada, ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim görevlisi, sanatçı Batu Gündal ve öğrencilerinin, Girne İtfaiye Müdürlüğü binası duvarına yapılan resimde, itfaiyecilerin cesaretini, fedakârlığını ve toplum için üstlendikleri hayati görevin yansıtılmaya çalışıldığı belirtildi.

Duvar resminde 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri temsilen bir sembol de bulunuyor. Açıklamada, sembolün, kaybedilen çocukların anısını yaşatma, dayanışma ve toplumsal hafızayı sanat aracılığıyla görünür kılma amacıyla işlendiği belirtildi.

Açıklamada, ARUCAD Sanat Fakültesi öğretim görevlisi Batı Gündal ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen çalışmanın, sanatın kamusal alanla buluşturulmasının bir örneği olduğu kaydedildi.