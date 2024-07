“Arts for Social Action” (ASA) Hibe Programı için seçilen kişi ve kuruluşlar açıklandı.

ASA Hibe Programı’ndan yapılan açıklamada, 40 bin euro mali yardımla ödüllendirilen projeler şunlardır:

“Invisible Work: Sanatçı Andriana Lagoudes ve Generations for Change (GFC), Kıbrıs'ın işgücü piyasasında mülteci ve göçmenlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekiyor. Araştırmaya dayalı bu proje, bu deneyimleri yansıtan ve ırkçılık karşıtı çabaları teşvik eden görsel materyaller yaratmayı amaçlıyor.

We Are Not Ghosts: D6 ve şair Nafia Akdeniz'in ortak çalışması olan bu ses yürüyüşü, Akdeniz'in yerinden edilme üzerine yazdığı şiirleri içeriyor. Bu şiirlere çevrimiçi platform ve Maraş'taki QR kodları aracılığıyla erişilebiliyor. Proje, Mağusa/Varoşa'nın tarihinin insanüzerindeki etkisini araştırıyor ve sürükleyici dinleme deneyimleri aracılığıyla yeni anlayışları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Queer Reconciliation in Cyprus: Kuir Kıbrıs Derneği ve sanatçı Nurtane Karagil tarafından yürütülen bu proje, Gazimağusa'da sanat, atölye çalışmaları ve kampanyalar aracılığıyla LGBTİ+ haklarını ve kapsayıcılığını teşvik etmektedir. Mural çalışmaları ve sosyal medya kampanyaları toplumsal normlara meydan okuyor ve sosyal adalet konusunda diyaloğu teşvik ediyor.

Weave & Reveal: Sanatçılar Nuné Tounjikian ve Evita Brolisa tekstil atıklarını canlı bir sanat enstalasyonuna dönüştürüyor. Ortak dokuma seansları aracılığıyla proje, zanaatkârlığın ve kolektif eylemin değerini vurguluyor ve çevre ve insan hakları kaygılarını ele alıyor.

From Hope to Home: "Hope for Children" CRC Policy Center ve sanatçı Stefanos Papadas, çok duyulu bir görsel-işitsel enstalasyon aracılığıyla koruyucu aile bakımı konusunda farkındalık yaratıyor. Yolculuk, empati ve çocuk güvenliğine bağlılığı teşvik etmeyi amaçlayan eğitici bir yürüyüş ve canlı müzik içeriyor.

Bridge Builders: Sanatçılar Eisa Baddour ve Rictus Franck, Kıbrıs'taki göçmenlerin sanatsal yolculuklarını sergileyen ortak bir proje aracılığıyla empati ve anlayışı teşvik ediyor. Proje, daha kapsayıcı bir toplumu savunmak için multidisipliner bir yaklaşımı bir araya getiriyor.

Reflect on Nature: Sanatçı Christina Zaris ve SPOT Alagadi Koruma Merkezi, ziyaretçileri Kıbrıs deniz yaşamı hakkında eğitmek için açık havada sürükleyici bir enstalasyon yarattı. Proje, koruma merkezinin bahçesindeki ağaçlar arasında dönüştürücü bir deneyim sunarak ziyaretçilere vahşi yaşamı koruma konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.”