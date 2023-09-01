Girne Belediyesi’nin Arkın Group ana sponsorluğunda düzenlediği “Arkın Group Girne Fest 23”, bugün 15’inci Ozanköy Pekmez Festivali ile başladı.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şenkul

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre, festivalin açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Arkın Group ana sponsorluğunda 40 gün sürecek festivalin, bugün Ozanköy’de başladığını söyledi.

Girne’nin sadece kumar turizmi ile anılmasının doğru olmadığını belirten Murat Şenkul, Girne bölgesinin doğal ve kültürel zenginliğiyle de turizmin bir incisi olduğunu vurguladı.

Amaçlarının Girne’nin doğal ve kültürel güzelliklerini geçmişte olduğu gibi yine ön plana çıkarmak ve turizmin hizmetine sunmak olduğunu kaydeden Şenkul, festivalin bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sıkıntılı bir dönemden geçilen bu günlerde uzun soluklu bir festivali hayata geçiren Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek böylesi etkinliklerin halka büyük moral verdiğini söyledi.

Girne Belediyesi’nin festivaller yanı sıra hayata geçireceği büyük projelerle Girne’nin çehresini de değiştirerek modern ve çağdaş bir kent haline getireceğini kaydeden Erhürman, “Böylesi etkinliklerde biz de kendimizi Girneli olarak görmek istiyoruz” dedi.

Töre

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birçok yerinde üretilen ürünlerin adlarıyla gerçekleşen festivallerin vatandaşları bir araya getirdiğini anımsatarak böylesi etkinliklerin kültürel mirasın geleceğe taşınmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Tatar

Festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan değerleri yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan büyük depremin yarattığı acıları hatırlatarak “Bu acıları unutmak mümkün değildir ancak hayat devam ediyor ve sahip olduğumuz güzelliklerin değerini bilmemiz gerekir” diye konuştu.

Girne’nin Doğu Akdeniz’in en güzel noktalarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu güzelliklerin bölge halkıyla daha bir anlam kazandığını belirtti.

“Biz kültürel mirasımızı yaşatmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için düzenlenen festivallere katılarak çaba sarf eden herkese teşekkür etti.

Şıra içimi ve gösteriler…

Yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra, el işleri ürünlerinin satıldığı festivale halkın yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Etkinlikte konuşmaların ardından geleneksel şıra içimi yapıldı, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından Cemal Arslangazi müzik dinletisi sundu.

Festival, Değirmenlik Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından, Bikem Tunar’ın Dünya Barış Günü şarkıları eşliğinde, Feyzan Korur şiir dinletisi sundu.

Yarın şiir dinletileri, halk dansları gösterisi ve Harnup ağacının tarihçesi anlatan bir sunumla devam edecek Pekmez Festivali, Pazar günü Hikmet Kurtarıcıoğulları’nın vereceği konserle sona erecek.