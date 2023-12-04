Kültür, sanat ve arşiv çalışmaları merkezi Arkhe’nin tanıtımı Arabahmet Kültür Evi binasında yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesinden verilen bilgiye göre, Arkhe’nin merkezi Arabahmet Kültür Evi’nde Kadir Kaba’nın Kıbrıs Türk Fotoğrafının Kökeni Sergisi’nin eserleri ve LTB’nin tarihçesine ait dönüm noktalarının yer aldığı LTB Koleksiyon Odası ile Arkhe’nin koleksiyonundaki bazı nadir eserler de sergilendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, Arkhe’nin lokalinin Lefkoşa’nın Arabahmet bölgesi’mnin çok kültürlü yapısı içinde yer almasının anlam taşıdığını söyledi.

Şehrin tarihçesinin arşivlenmesinin bir eksiklik olduğunu ifade eden Harmancı, şehir müzesi oluşturulmasının öncesinde bu ve bu gibi merkezlerin kurulmasının, biriktirilecek eserlerle o amaca doğru ilerlenmesinin doğru olan yöntem olduğunu söyledi.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. katkılarıyla oluşturulan Arkhe’nin düşün ve sanat dünyasının üretim merkezi olmasını istediklerini belirtti.

-Duranay

Arkhe Lefkoşa Direktörü Halil Duranay da, Arkhe’nin hedeflerine değindi ve Arkhe bünyesinde

Kültür Politikaları Belirleme Birimi, Arşiv ve Bellek Çalışmaları Merkezi ve Arkhe Yayınları kurduklarını; amaçlarının kent için yeni bir kültür politikası üretmek ve yeni bir arşivleme bilinci oluşturmak olduğunu ifade etti.

Duranay, projeyi hayata geçiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kurucu yürütme kurulu üyeleri Belkıs Ayhan Tarhan, Mete Hatay, Gizem Caner, Özlem Ünsal, Safiye Özaltıner, Atıf Müezzinler, Ömür Yılmaz, Aslı Bolayır’a, sergi desteği yanında kurumun ilk bağışçısı olan Kadir Kaba’ya, Arkhe’nin hayata geçirilmesine katkılar koyan İlkem Tunar, Salih Hayaloğlu, Barış Argus ve Hasan Aybar’a teşekkür etti.

-Ünsal

Arkhe Yönetim Kurulu üyesi yesi ve kent araştırmacısı Özlem Ünsal da konuşmasında Arkhe’nin amaçları ve çalışma prensipleri konusunda konuklara bilgiler verdi.

Gecede Kadir Kaba’ya ARKHE Onursal Üye Payesi beratı takdim edildi. Konuklara 458 adet üretilen, 1886’da Lefkoşa’daki Devlet Matbaası’nda basılan Claude Delaval Cobham’ın Kıbrıs Bibliyografisi kitabına ait basımı takdim edildi.

Tanıtım etkinliğine milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve eski başbakanlardan Hakkı Atun da katıldı.