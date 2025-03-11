Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın ölümüne ilişkin dava Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı.
Maradona’nın tedavisinden sorumlu yedi sağlık çalışanı, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor.
Sanıklar arasında beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov ve diğer sağlık personeli bulunuyor.
Mahkeme sürecinde yaklaşık 120 tanığın dinlenmesi beklenirken, sanıkların suçlu bulunmaları halinde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Maradona’nın eski eşi Verónica Ojeda (fotoğrafta), davaya katılmak üzere mahkemeye geldi.
Kaynak: RSS