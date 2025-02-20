ABD'li yetkililer, yerel saatle çarşamba sabahı ABD'nin Arizona eyaletinin güneyinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu iki kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD'li hava güvenliği araştırmacıları, Marana Bölge Havalimanı yakınlarında çarpışan uçakların her birinde ikişer kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, soruşturmacıların gelmesinden önce alınan ön bilgilere dayanarak, bir uçağın sorunsuz bir şekilde iniş yaptığını, diğerinin ise piste yakın bir yere çakılıp alev aldığını duyurdu.

Marana Polis Departmanı, ölen iki kişinin düşen uçakta olduğunu doğruladı ve müdahale ekiplerinin tıbbi tedavi sağlama şansı olmadığını söyledi. Çavuş Vincent Rizzi, diğer uçaktaki iki kişinin yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Çarpışma, önceki ay Kuzey Amerika'da meydana gelen dört büyük havacılık felaketinin ardından yaşandı. Bunlardan en sonuncuları, Kanada'da Toronto kentine inerken ters dönen bir Delta jeti ve Alaska'da buza düşen bir banliyö uçağının karıştığı ölümcül kazalardı.

31 Ocak'ta yaşanan bir önceki felakette de bir hava ambulansı kalabalık Philadelphia caddesine düşmüş, yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Kazalardan en ölümcül olanı ise 29 Ocak'ta bir askeri helikopterin yolcu uçağına çarptığı olaydı. Washington'daki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na inmek üzere olan bir American Airlines uçağı, ordu helikopteriyle çarpışınca 67 kişi ölmüştü. Bu, 2001'den bu yana ülkenin en ölümcül havacılık felaketi olmuştu.