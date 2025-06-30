Güney Kıbrıs’ta, arıtılmış suyun yeniden kullanılması ve depolanması için altyapı çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Fileleftyeros, atık suların değerlendirilmesiyle ilgili altyapı hazırlıklarının Larnaka, Lefkoşa’nın Rum kesimi, Limasol ve Mağusa bölgesi gibi kavşak bölgelerde süratle ilerlemekte olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, projede, üçüncül atık su arıtmadan elde edilen suyun barajlar, depolar ve sulama şebekeleri aracılığıyla tam olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede bugüne kadar denize akıtılan arıtılmış atık su özellikle yaz döneminde tarımsal amaçlı kullanılacak.