Yonca Kavşağı-İskele Yolu, Yılmazköy-Çamlıbel Yolu ve Bakanlıklar Yolu’nun bakım-onarımı yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yonca Kavşağı-İskele Yolu, Yılmazköy-Çamlıbel Yolu ve Bakanlıklar Yolunun bakım-onarımı ile belediyelere dağıtılmak üzere alımı yapılacak 2 bin 550 ton asfalt için ihaleleri kazanan şirketlerle sözleşme imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözleşmelere Arıklı ile ihaleleri kazanan ilgili şirketlerin direktörleri imza koydu.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Yonca Kavşağı-İskele Yolu, Yılmazköy-Çamlıbel Yolu ve Bakanlıklar Yolu için açılan ihaleyi kazanan Salih Köroğlu Ltd. direktörlerinden Gökay Köroğlu ile imzalanan sözleşmenin ardından açıklama yaptı.

Şirketin ilk iş olarak hafta sonunun ardından Bakanlıklar Yolu’nun bakım onarımına başlayacağını ifade eden Arıklı, yol tamiratının 90 takvim günü olan süreden önce bitirileceğine inanç belirtti.

Arıklı, “Salih Köroğlu Ltd., Karayolları Dairesi tarafından Fota Yolu için açılan ihaleyi kazanmış ve işleri ihalede belirtilen süreden önce tamamlamıştır. Şimdi de acil bakım-onarım bekleyen yollar için açılan ihaleleri, en düşük teklifi veren şirket olarak kazanmıştır. Bundan dolayı şirket yöneticilerini tebrik ederim” dedi.

-Belediyelere 2550 ton asfalt

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, başta Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi olmak üzere ülke genelindeki belediyelere dağıtılacak 2550 ton plent altı asfalt alımı için açılan ihaleyi kazanan Güney İnşaat Ltd. Direktörü Derya Dinçkuyucu ile de sözleşmeye imza attı.

Karayolları Dairesi’nin eksik araç-gereç ve personele rağmen şimdiye kadar pek çok projede yerel yönetimlerle iş birliği yaptığını ifade eden Arıklı, halkın daha iyi hizmet alabilmesi, daha güvenli yollarda seyahat edebilmesi için hükümet olarak belediyelere asfalt verme kararı aldıklarını belirtti.

Erhan Arıklı, vatandaşların, yollarda daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi adına çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ihaleleri kazanan şirketlerle sözleşmeleri doğrultusunda yapılacak bakım onarım işleri için toplam 3 bin 380 ton asfalt kullanılacak.