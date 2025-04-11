Yeniden Doğuş partisi genel başkanı Erhan Arıklı'dan UBP'li bazı bakanların YDP'nin yapmış olduğu eylemin yanlış olduğuyla ilgili açıklamalarından sonra Arıklı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Erhan Arıklı'nın yapmış olduğu paylaşım şu şekilededir;

Hükumet ortağımız UBP'nin bazı bakanları YDP nin eyleminin yanlış olduğunu söylüyorlar.

Onlara hatırlatırım:

1)Bu Hükumet tek parti Hükumeti değildir. YDP Hükumette diye iradesini ortaklarına teslim etmiş falan da değildir.

2)YDP Hükumet içerisinde diye hassasiyetlerini ortaya koymamazlık yapamaz.

3)Türkiye Büyükelçisine ve Türkiyeye yapılan bir hadsizlik cevap vermemek YDP nin tabanına anlatabileceği bir olay değildir.

4)Ortaklarımıza elbette saygımız var. Ama YDP bir eylem yapacağında kimseden izin alacak da değildir.