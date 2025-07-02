Bakan Arıklı: “Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz KKTC Toplu Taşıma Master Planı projesinde artık son noktadayız. Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik”

Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ilıcalı, "KKTC Toplu Taşıma Master Planı" projesiyle ilgili sunum yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri "KKTC Toplu Taşıma Master Planı" projesinde sona gelindiğini belirterek, “Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik. Proje, en kısa sürede hayata geçebilecek duruma geldi.” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı” projesi, bugün basın mensuplarına tanıtıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konuşmasıyla başladı. Toplantı kapsamında Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı, projeyle ilgili sunum yaparak, bazı veriler paylaştı.

Toplantıda; Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı hazır bulundu.

- Arıklı: “Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik”

Toplantıda ilk sözü alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, toplu taşımacılıkta önemli bir kavşağa geldiklerini belirterek, “Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz 'KKTC Toplu Taşıma Master Planı' projesinde artık son noktadayız. Çok ciddi bir hazırlık safhasından geçtik. Proje, en kısa sürede hayata geçebilecek duruma geldi” dedi.

- “Yollar, bu araç trafiğini kaldıracak durumda değil”

KKTC’de her geçen gün artan araç sayısına bağlı olarak kazaların da arttığını belirten Arıklı, mevcut yolların araç trafiğini kaldıracak durumda olmadığını vurguladı.

Arıklı, “Ayda yaklaşık 2 ile 2 bin 500 civarında aracın trafiğe katıldığını ve kayıtlı araç sayısının da 450 binlere ulaştığını göz önünde bulundurursanız, mevcut yolların kapasitesini istediğiniz kadar arttırın çözüm değildir.” diye konuştu.

Bunu önlemenin en güzel yolunun toplu taşımacılığa geçmek olduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“İnsanların hayatını kolaylaştırmak, hem ekonomik hem sosyal hem de hızlı ulaşım sağlayabilmek açısından toplu taşıma projesini benden önceki bakan arkadaşlarım da düşünerek bu işe girişmişlerdi. Çok ciddi çalışmalar yapmışlardı ama onların dönemimde mümkün olmadı. İnşallah bizim dönemimizde mümkün olacak.”

Projenin hayata geçmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir sürece girileceğini ifade eden Arıklı, "Yılda yaklaşık, 300-350 milyon dolar akaryakıt ve motorlu araçların ithaline para ayırdığımızı düşündüğümüzde, bunu aşağı çekmenin yegâne yolu projenin hayata geçmesidir.” dedi.

Arıklı, ayrıca projenin hayata geçmesiyle turizmin ülke geneline yayılmasının sağlanacağını, mevcut sistemle turistlerin otellerinden dışarıya çıkmakta güçlük çektiğini söyledi.

Taksilerin çok pahalı, dolmuşlara da gitme imkanı olmadığını dile getiren Arıklı, proje hayata geçtiğinde, turistlerin ülkenin her yerine çok rahat seyahat edebileceğini ve ülkenin güzelliklerini görebileceklerini kaydetti.

Üniversite öğrencilerinin de bu kolaylıktan çok büyük ölçüde fayda sağlayacağını ifade eden Arıklı, bazı üniversitelerde öğrencilerin toplu taşımanın yeterli olmamasından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Toplu taşımayı hayata geçirmeleri halinde çok ciddi ekonomik ve sosyal katkıları olacağını belirten Arıklı, toplu taşımanın trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olacağını söyledi.

Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı’nın Türkiye’de birçok il ve ilçede toplu taşıma projesi hayata geçirdiğini ifade eden Arıklı, Düzce Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde, yetkililerin geniş bir ekiple KKTC’ye gelerek Trafik Dairesi ile çalışmalar yaptığını kaydetti.

Arıklı, “Telefonunuza indireceğiniz bir aplikasyonla hangi noktadan nereye, hangi aracın gittiğini takip edebileceksiniz. Kendi arabanızı kullanmanıza ihtiyaç kalmayacak.” diye konuştu.

Ülkede toplu taşıma imkanı olmadığı için herkesin işine kendi arabasıyla gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Bakan Arıklı, hükümetin projeye tam desteği olduğunu, taşımacıların ve üniversitelerin de projeyi büyük ölçüde desteklediklerini belirtti.

- Ilıcalı: “KKTC Toplu Taşıma Master Planı projesi, çok önemli çalışmaları içeriyor”

Bakan Arıklı'dan sonra söz alan Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı da, yaptığı sununda projeyle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

İki yıldır süren KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın sonuçlandığını kaydeden Ilıcalı, projenin çok önemli çalışmalar içerdiğini kaydetti.

Sunumda çalışmanın amacı, yöntemi ve evrelerinden bahseden Ilıcalı, ilçe bazında ülkenin demografik yapısı, eğitim bilgileri, mevcut toplu taşıma sistemi ve hatlarını incelediklerini dile getirdi.

Ilıcalı, çalışmanın amacının insanların kent içinde bir noktadan diğer noktaya hızlı ve güvenli şekilde taşınmasının sağlanarak, “entegre, erişebilir, engelli dostu, ekonomik ve kullanıcı odaklı, sürdürülebilir” toplu taşıma sistemi kurmak olduğunu kaydetti.

Saha çalışması yapılarak ülkede “Toplu taşımayla ilgili ne gibi sorunların” yaşandığının tespit edildiğini ifade eden Ilıcalı, tüm tespitler sonunda konuyla ilgili bir proje hazırladıklarını anlattı.

Ilıcalı, “İlçeler arası ve ilçelerdeki yolculuk dağılımları, toplu taşımacılıkta ulaşım hatlarında kaç aracın çalıştığı ve kaç sefer yaptığı” ile ilgili de bazı veriler paylaştı.

“Bir şeyler önerebilmemiz için, sahayı ve ülke gerçeklerini iyi bilmemiz gerekiyor. İki yıl boyunca burada, ülkenin tüm gerçeklerini öğrenmiş durumdayız.” diyen Ilıcalı, dünyanın hiçbir yerinde kullanılmayan 50 yaşındaki otobüslerin kullanıldığı bir sistemden bahsettiklerini ifade etti. Ilıcalı, tüm ilçelerdeki güzergahlarla ilgili yeni hatlar önerdiklerini de belirtti.

- “Beş üniversitenin bir yılda toplu taşımaya harcadığı para 210 milyon TL”

Üniversitelerin toplu taşıma maliyetleriyle ilgili de veriler paylaşan Ilıcalı, beş üniversitenin bir yılda toplu taşımaya harcadığı paranın 210 milyon TL olduğunu gördüklerini aktardı.

Ülkede taşımalı eğitimden faydalanan yaklaşık 22 bin öğrenci olduğunu dile getiren Ilıcalı, taşımalı eğitim konusunda da bazı verilere değindi.

Ilıcalı, bu projede sunulacak tüm önerilerin ülkenin ihtiyacı olan çağdaş bir toplu taşıma sisteminin kullanılmasına, halkın en temel ihtiyacı olan toplu taşımadan kentte ve kırsalda yaşayan halkın kesintisiz faydalanmasına yönelik olacağını dile getirdi.

Toplu taşımada yapılacak önerilerin üç bölümden oluştuğunu kaydeden Ilıcalı, bunların kentçi toplu taşıma, ilçeler arası toplu taşıma ve kırsal toplu taşıma olduğunu söyledi.

Toplu taşımada her ilçenin ihtiyacı olan hatların belirlendiğini ve bu hatlar içerisinde araç sayısı, sefer saatleri, sefer aralıklarının tespit edildiğini dile getiren Ilıcalı, toplu taşımada en önemli paydaşın yine mevcut toplu taşıma sisteminde çalışan esnaf olacağını kaydetti.

-“Hiçbir esnaf hak kaybına uğramayacaktır”

“Hiçbir esnaf hak kaybına uğramayacak.” diyen Ilıcalı, yeni sistemin denetlenebilir, erişilebilir, ülkede yaşayan ve ziyaretçi olarak gelen herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Ilıcalı, Bakanlık tarafından projenin kabul edilmesiyle uygulamaya geçiş sürecinde izlenecek yol ve aksiyon planı hakkında da bilgiler verdi.

- “Bir günde yaklaşık 90 bin kişi toplu taşımayla seyahat ediyor"

KKTC’de üniversitelerde dahil, her gün toplu taşımayı kullanılan yaklaşık 70 bin insan olduğunu aktaran Ilıcalı, bu rakama taşımalı eğitimdeki öğrenciler de dahil edildiğinde, bir günde yaklaşık 90 bin kişinin toplu taşımayla seyahat ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 249 bin yolcuyu bir günde taşıyabilecek bir sistemden bahsettiklerini ifade eden Ilıcalı, “Tüm sistem hazır olacak. Yazılım sistemleri, araçlar ve ücret toplama sistemlerimiz hazır olacak. Bu, bir gecede geçilebilecek bir sitemdir.” şeklinde konuştu.

KKTC’de 1200 izinli araç olduğunu kaydeden Ilıcalı, bu hizmeti ortalama 350 araçla vereceklerine işaret ederek, kimsenin gelir kaybı yaşayacağını düşünmediklerini kaydetti.

Toplu taşıma araçları konusuna da değinen Ilıcalı, proje için iki tip araç önerisinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.