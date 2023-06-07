Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, 1975’ten sonra adaya gelen pek çok Malatyalının olduğunu, kendisinin de İncesu Malatya’da büyüdüğünü, dolayısıyla Malatya ve Malatyalıların kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden KKTC’ye gelip burada hayat kuran insanların oluşturduğu derneklerin, kendi kültürlerini KKTC’de yaşayıp bir sonraki nesle aktardığını, böylece kültürel entegrasyona katkı sağlayarak Kıbrıs Türk kültürünü zenginleştirdiklerini belirtti.

“Bunun zıttı asimilasyondur. Yani kültürünüzü unutursunuz, nereden geldiğinizi unutursunuz, hatta doğduğunuz yeri inkar edersiniz ve yeni bir kültüre adapte olmaya çalışırsınız. Bunun adı da asimilasyondur. Bu bize yakışmayan bir şeydir” diyen Arıklı, bir çok hemşeri derneğinin buna önem vermediğini, sadece seçim dönemlerinde ses çıkardıklarını ancak KKTC Malatyalılar Kültür Derneği’nden ve çalışmalarından örnek alınması gerektiğini söyledi.

Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nde de birçok Malatyalının önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, “KKTC Malatyalılar Kültür Derneği’ne destek vermemiz boynumuzun borcudur. Bundan sonraki çalışmalarınızda ve faaliyetlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

KKTC Malatyalılar Kültür Derneği Başkanı Okan Erdemsiz de, Bakan Arıklı’ya, hem derneğin genel kuruluna katılması, hem de derneğe verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.