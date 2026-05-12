Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ve insan hayatına dokunan kutsal bir görevi büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.

Arıklı, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hemşirelerin gece-gündüz demeden fedakârca çalışarak toplum sağlığının korunmasında hayati bir rol üstlendiğini ifade ederek, özellikle zorlu süreçlerde gösterdikleri sabır, merhamet ve üstün gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

Arıklı mesajında şunları da kaydetti:

"Şefkatin, sabrın ve fedakârlığın sembolü olan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. İnsan hayatına dokunan, sağlıklı bir toplum için büyük bir özveriyle görev yapan hemşirelerimiz, sağlık sistemimizin vazgeçilmez kahramanlarıdır. Görevlerini büyük bir sorumluluk ve insan sevgisiyle yerine getiren tüm hemşirelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı diliyorum.”