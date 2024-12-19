Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aigul Abdeaeva ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Prof. Dr. Abdraeva ve ekibinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) davetlisi ülkede bulunduğunu belirterek, “45 bin öğrenciye sahip Kırgızistan’ın en büyük ikinci devlet üniversitesi ile LAÜ mayıs ayında bir işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu işbirliğinin geliştirilmesi için Prof. Abdraeva ve ekibini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdeaeva da, eğitimde LAÜ’nün ulaştığı seviyeyi yakından takip ettiklerini, iki kurum arasındaki işbirliğinin olumlu olduğunu belirterek, bu işbirliğinin daha da ileriye taşınması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen ise, bu yılın Mayıs ayında öğrenci değişim programı ile başlayan işbirliklerinin devam edeceğini, önümüzdeki dönemde ise özellikle sağlık alanında faaliyet gösteren bölümlerde öğrenci ve akademisyen değişim programları ile işbirliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.